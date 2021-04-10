Pfizer/BioNTech попросили США разрешить применение Covid-вакцины для детей

Компании Pfizer/BioNTech обратились к американскому медицинского регулятора, чтобы тот разрешил использование вакцины от коронавируса для подростков.

Об этом компания Pfizer написала на своей странице в Twitter.

— Сегодня мы вместе с BioNTech направили запрос в FDA, чтобы расширить экстренное использование нашей вакцины от Covid-19 на подростках от 12 до 15 лет, — говорится в сообщении.

Кроме этого компания планирует пригласить аналогичные решения от других регулирующих органов по всему миру в ближайшие дни.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании соглашения с руководством американской фармацевтической компании Pfizer.

Согласно ему, в течение 2021 года Украина получит 10 млн доз вакцины Pfizer.

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Источник: Pfizer