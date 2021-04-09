В Украине ситуация с коронавирусом остается сложной. Так, среди стран Европы Украина занимает второе место по выявленным случаям Covid-19 и смертности в сутки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. По состоянию на 17.00, 9 апреля, лидерами среди стран Европы по количеству новых зафиксированных случаев и смертности в сутки являются Польша — 28 487 (768 смертей), Украина — 19 676 (419 смертей) и Российская Федерация — 9 150 (402 смерти).

Среди 213 стран Украина занимает четвертое место по количеству выявленных случаев Covid-19 в сутки. В тройке антилидеров — Индия (35 517), Польша и Иран (22 478).

За все время пандемии в мире зарегистрировали 134,7 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 2,9 млн человек.

Активных случаев за 9 апреля в мире — более 23 млн, из них серьезные или критические — более 100 тыс. В то же время выздоровели — 108,4 млн.

8 апреля Украина также вошла в тройку стран Европы с наибольшим количеством смертей и выявленных случаев инфицирования Covid-19.

Карантин в Украине

По состоянию на 9 апреля 2021 двенадцати областях Украины и Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

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