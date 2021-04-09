В США тестируют вакцину от Covid-19 в виде таблеток

В Соединенных Штатах Америки исследуют эффективность вакцины от коронавируса в виде таблеток.

Испытания проводят эксперты Исследовательского института Чан Сун-Шионг в Эль-Сегундо в штате Калифорния. В исследовании участвуют здоровые взрослые люди в возрасте до 55 лет, не беременные и не болевшие коронавирусом.

— Получение препарата, который устойчив при комнатной температуре и может быть таблеткой, что меняет жизнь, — сказала эксперт Тара Серые.

Оральная вакцина является частью экспериментального протокола, тестируется на здоровых добровольцах. Но ученые пока не знают, могут ли одни таблетки предотвратить передачу, поэтому тестируют четыре разных подхода. То есть некоторые добровольцы получают инъекцию, а некоторые нет, а остальным вводят вакцины и дважды дают таблетки.

Препарат, который тестируют ученые, в виде капсулы. Вакцины, которые уже существуют, помогают создавать антитела к белку-шипа на поверхности коронавируса, Т-клеточная вакцина ImmunityBio нацелена на ядро ​​вируса — часть, которая, по словам ученых, менее подвержена мутациям.

— Ценность этого в том, что мы генерируем Т-клетки-убийцы, — сказал основатель и исполнительный председатель ImmunityBio доктор Патрик Сун-Шионг.

Ученые хотят создать долговременную защиту от вируса, генерируя как Т-клетки-убийцы, так и антитела. Сун-Шионг утверждает, что они опираются на опыт SARS-COV-1 в 2003 году, когда у людей, которые заразились, затем появились Т-клетки, которые сохранялись на протяжении 17 лет.

Что касается пероральной доставки вакцины, дело не только в том, чтобы избежать укола. Сун-Шионг считает, что комбинация этих двух факторов может стать лучшей защитой. Инъекция сможет развить Т-клетки в организме, а таблетка обеспечит защиту слизистых оболочек, кишечника, носа и рта.

Вакцина-спрей от Covid-19

В феврале этого года стало известно, что индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech изготовила вакцину от коронавирусной инфекции в спрее, которая не требует уколов или других болезненных манипуляциях.

Компания наберет 75 добровольцев, на которых испытают спрей. Если все пройдет успешно, то он сможет обеспечить иммунитет большого количества населения за очень короткий срок.

Подробнее о спрее от Bharat Biotech читайте на Фактах ICTV.

Источник: CBS