В США временно закрыли два центра вакцинации из-за того, что в несколько граждан почувствовали неблагоприятные последствия после прививки против коронавируса препаратом Johnson&Johnson.

В штате Северная Каролина побочные реакции после вакцины зафиксировали в 18 человек, а центр закрыли 8 апреля. Четырех из них госпитализировали для обследования. Всего в центре получили прививки более 2,3 тыс. человек.

В Колорадо работу центра вакцинации приостановили еще 7 апреля. Там побочные реакции обнаружили в 11 человек, двое попали в больницу. Неблагоприятные последствия после вакцинации обнаружили только в 0,62% людей. Среди побочных реакций на вакцину Johnson&Johnson были тошнота и головокружение.

Представитель Johnson&Johnson заявил, что компания тщательно рассматривает любые сообщения о побочных реакциях у людей, получивших их вакцину.

Решение о временном закрытии региональный Минздрав принял после консультаций с компанией Johnson&Johnson.

По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, около 66 млн человек в США полностью привиты от коронавируса.

Вакцина Johnson&Johnson

Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцину компании Johnson&Johnson в странах, где распространяются мутировавшие штаммы коронавируса.

Также организация рекомендовала препарат для экстренного применения во всех странах и для программы COVAX. Согласно анализу, эффективность вакцины Johnson&Johnson через 14 дней после введения одной дозы вакцины составляет 66,9% и 66,1% — через 28 дней.

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Источник: The Wall Street Journal