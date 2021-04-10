В ВОЗ рекомендуют не смешивать разные типы вакцин от Covid-19

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не смешивать разные типы вакцин против коронавируса. Такое решение в ВОЗ огласили по той причине, что еще нет информации о последствиях вакцинации одновременно разными препаратами.

Об этом заявил директор департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар. По его словам, сейчас нет доступных данных, чтобы рекомендовать смешивание вакцин.

Вакцины против коронавируса от фармацевтических компаний Pfizer и Moderna делают на основе мРНК. Такая вакцина доставляет в клетки организма определенный набор матричной рибонуклеиновой кислоты, побуждая синтезировать специфический белок, на который иммунная система должна дать ответ.

AstraZeneca выпускает векторный препарат — безопасный вирус доставляет белки соответствующего микроорганизма, благодаря чему вакцина способна активировать иммунный ответ, не вызывая болезни.

CoronaVac — инактивированная вакцина. Для создания такого препарата используют болезнетворные микроорганизмы, которые инактивируют (убивают) с помощью химических реагентов, тепла или радиации.

Вакцина от Covid-19 в виде таблеток

В США проводят исследования относительно эффективности вакцины от коронавируса в виде таблеток. Такую форму препарата тестируют на здоровых добровольцах в возрасте до 55 лет.

Однако специалисты пока не знают, могут ли таблетки предотвратить передачу опасного вируса. Планируется, что таблетка против коронавируса сможет обеспечить защиту слизистых оболочек, кишечника, носа и рта.