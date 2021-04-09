По состоянию на 8 апреля Украина вошла в тройку стран Европы с наибольшим количеством смертей и выявленных случаев инфицирования Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. Первое место среди стран Европы по количеству новых зафиксированных случаев Covid-19 заняла Польша — 27 887, второе — Германия — 24 257, третье место Украина — 19 419.

В то же время в тройку лидеров по смертности от коронавируса за сутки в Европе вошла Польша (954), Италия (487) и Украина (464).

Кроме того, в первую пятерку стран мира с наибольшим количеством новых больных вошли Индия (131 893), Бразилия (89 293), США (80 161), Турция (55 941) и Польша (27 887). Украина находится на девятом месте в мире — между Ираном (22 586) и Италией (17 221).

Активных случаев за 8 апреля в мире — более 23 млн, из них серьезные или критические — более 100 тыс. В то же время выздоровели — 108,3 млн.











Украина вошла в тройку лидеров Европы по распространению Covid-19 за сутки / 3 фотографии

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9 апреля в Украине зафиксировали 19 676 новых случаев коронавирусной болезни. За сутки умерло 419 человек, а выздоровели — 11 221.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 864), Днепропетровской (1 665), Львовской (1 639), Киевской (1 265) и Харьковской (1 194) областях.

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