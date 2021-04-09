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Факты / Lifestyle
Тетяна Забожко |

В Украине вторые сутки обнаруживают почти 20 тыс. новых случаев коронавируса

По состоянию на 9 апреля в Украине зафиксировано 19 676 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 751 ребенок и 552 медработника.

коронавірус в україні

За прошедшие сутки:

  • госпитализировано – 4 936 человек;
  • умерло – 419;
  • выздоровело – 11 221;
  • осуществлено тестирований за сутки – 119 369 (в том числе методом ПЦР – 53 373, методом ИФА – 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 925).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 1 823 674 человека;
  • выздоровело – 1 395 104;
  • умерло – 36 381;
  • проведено ПЦР-тестов – 8 568 004.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 864), Днепропетровской (1 665), Львовской (1 639), Киевской (1 265) и Харьковской (1 194) областях.

По состоянию на 9 апреля в Украине привито против Covid-19 18569 человек. Всего с начала кампании вакцинировали 353 147 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • м. Киев – 1 864 случая/1 850 прививок;
  • Винницкая область – 640 случаев/670 прививок;
  • Волынская область – 448 случаев/560 прививок;
  • Днепропетровская область – 1 665 случаев/1990 прививок;
  • Донецкая область – 1 146 случаев/510 прививок;
  • Житомирская область – 647 случаев/840 прививок;
  • Закарпатская область – 236 случаев/580 прививок;
  • Запорожская область – 823 случая/650 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 231 случай/549 прививок;
  • Киевская область – 1 265 случаев/1 970 прививок;
  • Кировоградская область – 207 случаев/680 прививок;
  • Луганская область – 226 случаев/350 прививок;
  • Львовская область – 1 639 случаев/1 540 прививок;
  • Николаевская область – 372 случая/180 прививок;
  • Одесская область – 1 194 случая/710 прививок;
  • Полтавская область – 848 случаев/730 прививок;
  • Ровенская область – 557 случаев/580 прививок;
  • Сумская область – 820 случаев/360 прививок;
  • Тернопольская область – 373 случая/490 прививок;
  • Харьковская область – 1 194 случая/550 прививок;
  • Херсонская область – 317 случаев/300 прививок;
  • Хмельницкая область – 1 094 случая/1 050 прививок;
  • Черкасская область – 834 случая/180 прививок;
  • Черновицкая область – 377 случаев/560 прививок;
  • Черниговская область – 659 случаев/140 прививок.

Прививки проводились 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами вакцинации.

В лист ожидания вакцинации против Covid-19 записались 431 025 человек.

Карта поширення коронавірусу в Україні станом на 9 квітня

Коронавирус в Украине

По состоянию на 8 апреля Украина вошла в тройку лидеров стран в Европе по количеству выявленных случаев инфицирования коронавирусом в сутки, а также заняла второе место по смертности от Covid-19.

Наибольшее количество случаев инфицирования и смертей от Covid-19 среди стран Европы зафиксировали в Польше — 27 887 (954 смерти), на втором месте Украина – 19 419 (464 смерти), а на третьем – Российская Федерация – 8672 (365 смертей).

По общему количеству случаев, зарегистрированных за время пандемии, Украина на 16-м месте в мире и восьмая в Европе (1,8 млн случаев).

7 апреля Украина заняла первое место в Европе по количеству выявленных случаев инфицирования Covid-19.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

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