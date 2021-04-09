По состоянию на 9 апреля в Украине зафиксировано 19 676 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 751 ребенок и 552 медработника.

За прошедшие сутки:

госпитализировано – 4 936 человек;

умерло – 419 ;

; выздоровело – 11 221;

осуществлено тестирований за сутки – 119 369 (в том числе методом ПЦР – 53 373, методом ИФА – 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 925).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1 823 674 человека;

выздоровело – 1 395 104;

умерло – 36 381;

проведено ПЦР-тестов – 8 568 004.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 864), Днепропетровской (1 665), Львовской (1 639), Киевской (1 265) и Харьковской (1 194) областях.

По состоянию на 9 апреля в Украине привито против Covid-19 18569 человек. Всего с начала кампании вакцинировали 353 147 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев – 1 864 случая/1 850 прививок;

Винницкая область – 640 случаев/670 прививок;

Волынская область – 448 случаев/560 прививок;

Днепропетровская область – 1 665 случаев/1990 прививок;

Донецкая область – 1 146 случаев/510 прививок;

Житомирская область – 647 случаев/840 прививок;

Закарпатская область – 236 случаев/580 прививок;

Запорожская область – 823 случая/650 прививок;

Ивано-Франковская область – 231 случай/549 прививок;

Киевская область – 1 265 случаев/1 970 прививок;

Кировоградская область – 207 случаев/680 прививок;

Луганская область – 226 случаев/350 прививок;

Львовская область – 1 639 случаев/1 540 прививок;

Николаевская область – 372 случая/180 прививок;

Одесская область – 1 194 случая/710 прививок;

Полтавская область – 848 случаев/730 прививок;

Ровенская область – 557 случаев/580 прививок;

Сумская область – 820 случаев/360 прививок;

Тернопольская область – 373 случая/490 прививок;

Харьковская область – 1 194 случая/550 прививок;

Херсонская область – 317 случаев/300 прививок;

Хмельницкая область – 1 094 случая/1 050 прививок;

Черкасская область – 834 случая/180 прививок;

Черновицкая область – 377 случаев/560 прививок;

Черниговская область – 659 случаев/140 прививок.

Прививки проводились 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами вакцинации.

В лист ожидания вакцинации против Covid-19 записались 431 025 человек.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 8 апреля Украина вошла в тройку лидеров стран в Европе по количеству выявленных случаев инфицирования коронавирусом в сутки, а также заняла второе место по смертности от Covid-19.

Наибольшее количество случаев инфицирования и смертей от Covid-19 среди стран Европы зафиксировали в Польше — 27 887 (954 смерти), на втором месте Украина – 19 419 (464 смерти), а на третьем – Российская Федерация – 8672 (365 смертей).

По общему количеству случаев, зарегистрированных за время пандемии, Украина на 16-м месте в мире и восьмая в Европе (1,8 млн случаев).

7 апреля Украина заняла первое место в Европе по количеству выявленных случаев инфицирования Covid-19.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте в материале Фактов ICTV.