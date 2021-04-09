Пациентам с подозрением на Covid-19 и легким течением болезни запретили назначать антибактериальные препараты с профилактической целью.

Такие изменения в протокол лечения коронавируса утвердило министерство здравоохранения Украины.

– Пациентам с средне-тяжелым течением Covid-19 запрещено назначать антибиотики без обоснованного клинического подозрения или подтверждения наличия бактериальной инфекции, – сообщила на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

Для лечения пациентов с критическим течением коронавируса добавили препарат Тоцилизумаб.

– Также изменены режимы дозирования для пациентов с тяжелым и критическим течением коронавируса. Теперь рекомендованная доза Тоцилизумабв составит 8 мг/кг однократно. Ранее вводили дважды по 400 мг, – отметила Ирина Садовьяк.

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Протоколом предусмотрено, что в случае прогрессирования дыхательной недостаточности и лабораторных признаков воспаления могут быть рассмотрены высокие дозы системных кортикостероидов.

Изменения в протокол лечения внесли на основании результатов исследования и рекомендации Министерства здравоохранения и социальных служб США, а также Национальной службы здоровья Великобритании.

Со времени создания первой версии протокола 2 апреля 2020 года это уже седьмое обновление подходов лечения Covid-19.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9 апреля в Украине зафиксировано 19 676 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболел 751 ребенок и 552 медработника. За все время пандемии Covid-19 обнаружили у 1 823 674 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1 864), Днепропетровской (1 665), Львовской (1 639), Киевской (1 265) и Харьковской (1 194) областях.

Подробнее о статистике коронавируса в Украине читайте в материале Фактов ICTV.