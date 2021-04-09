В Украине уменьшилось количество случаев инфекционных заболеваний в январе-феврале 2021 года, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Так, в три раза снизилось количество случаев гастроэнтероколитов и пищевой токсикоинфекции (ПТИ), также количество случаев ротавирусного энтерита снизилось в 2,1 раза, сальмонеллезных инфекций — в 2,6 раза, шигеллеза — в 2,9 раза, вирусных гепатитов — в 2,3 раза.

Заболеваемость коклюшем снизилась в 50 раз — за первые два месяца 2021 обнаружили 13 случаев по сравнению с 638 за аналогичный период 2020 года.

Также снизилась заболеваемость корью (в 64 раза) — за январь-февраль этого года выявлено три случая болезни, а в прошлом году в этот период — 197.

Заболеваемость педикулезом и фтириозом снизилась в 2,7 раза — с 2 469 случаев в январе-феврале 2020 года до 879 за тот же период 2021 года. Как и в прошлом году, выявлено пять случаев малярии и четыре гемофильной инфекции.

В ЦОС отметили, что в Украине не выявлено ни одного случая холеры, брюшного тифа, паратифа, туляремии, бруцеллеза, сибирской язвы, дифтерии, орнитоза, острого полиомиелита, бешенства, клещевого энцефалита, вирусных и геморрагических лихорадок.

Кроме того, в 2020 году заболеваемость инфекционными болезнями снизилась по сравнению с 2019 годом. За исключением трех случаев туляремии среди взрослых (в Херсонской и Сумской областях) и одного случая сибирской язвы (Одесская область).

Однако в 2020 году сохранилась заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом, бешенством, брюшным тифом и паратифом.

Также в Украине снизилась заболеваемость туберкулезом почти на 30%. В 2020 году туберкулезом заболело 17 593 украинца (включая рецидивы). Это на 29,8% меньше, чем в 2019 году, тогда болезнь диагностировали у 25 237 пациентов.