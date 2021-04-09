В Украине впервые доставили человека в больницу вертолетом. Первой пациенткой стала 78-летняя жительница города Турка Львовской области, ее транспортировали авиацией в больницу Львову за 75 минут.

Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

За это время вертолет преодолел 170 км. Если бы пациентку перевозили автомобилем, на это пришлось бы потратить 3,5 часа. У 78-летней женщины диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения, а затем в больнице подтвердили инсульт.

На Львовщине больную везли на санях

В феврале во Львовской области медики везли пациентку с инфарктом на санях. Скорая не смогла доехать до ее дома из-за снежных сугробов.

Фельдшер, которая прибыла на вызов, попросила о помощи у коллег — те взяли сани и довезли женщину.