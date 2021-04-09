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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Использование ведомственных больниц для Covid-больных – Киев обратился к Кабмину

Киевсовет обратился к правительству и Министерству здравоохранения с просьбой разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для размещения пациентов с Covid-19.

реанцімація, лікарня

Такое обращение Киевсовет принял на заседании 8 апреля, сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

– Это более 10 тыс. коек, которые городу очень нужны, – отметил он.

По его словам, медикаментов и средств защиты всем хватает, но места в больницах заканчиваются.
В некоторых медучреждениях заполняемость составила 100%, в других – уже 110%.

– С такой динамикой у нас уже почти критическая ситуация с койками – более 600-700 госпитализированных ежедневно, — добавил Кличко.

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За последние сутки в больницы Киева госпитализированы 189 пациентов с Covid-19, еще 358 — с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Среди 1 886 новых больных больше всего женщин, которым от 18 до 96 лет. Таких 1 094.

Заболели также 744 мужчины — от 18 до 88 лет.

Кроме того, коронавирус обнаружили у 25 девочек, которым от 1 до 17 лет, и у 23 мальчиков — от 7 месяцев до 16 лет.

Фото: Depositphotos

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