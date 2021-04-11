На склад логистической компании доставили 200 тыс. флаконов вакцины против коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech.

Это – часть первой партии вакцин из заказанных 1 913 316.

Препарат пройдет визуальный осмотр. Кроме того, компания проверит товарно-сопроводительные документы и количество вакцин.

Развозить ее в регионы начнут в понедельник, 12 апреля. Транспортировать препарат будут в специальных контейнерах, чтобы обеспечить холодовую цепь на каждом этапе маршрута.

Перевозить и хранить вакцину можно при температуре 2-8°C. Также ее нужно защищать от попадания солнечного света.

Срок годности CoronaVac составляет 24 месяца.



















200 тыс. флаконов вакцины CoronaVac готовят к развозке по Украине / 5 фотографий

Прибытие вакцины CoronaVac в Украину

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac. Первая партия китайского препарата от фармацевтической компании Sinovac насчитывала 215 тыс. доз.

Он уже расфасованный в шприц, который рассчитан только на одного человека. По предварительным данным, одна доза вакцины стоила 504 грн.

Источник: ГП Медицинские закупки

Фото: ГП Медицинские закупки