По состоянию на утро 10 апреля коронавирус в Киеве подтвердился еще у 1 605 человек. Всего в городе выявлено уже 175 872 случая заражения.
Заболели:
- 922 женщины в возрасте от 18 до 95 лет;
- 607 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет;
- 45 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 31 мальчик от 8 месяцев до 17 лет.
За сутки подтвердили 51 летальный случай от вируса — всего 3 848. Преодолеть болезнь удалось 695 киевлянам, всего — 110 832.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (304), Деснянском (250) и Днепровском (233).
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
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- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.