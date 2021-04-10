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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

1 605 за сутки: Киев лидирует по количеству новых случаев Covid-19

По состоянию на утро 10 апреля коронавирус в Киеве подтвердился еще у 1 605 человек. Всего в городе выявлено уже 175 872 случая заражения.

женщина в маске

Заболели:

  • 922 женщины в возрасте от 18 до 95 лет;
  • 607 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет;
  • 45 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 31 мальчик от 8 месяцев до 17 лет.

За сутки подтвердили 51 летальный случай от вируса — всего 3 848. Преодолеть болезнь удалось 695 киевлянам, всего — 110 832.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (304), Деснянском (250) и Днепровском (233).

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

    • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
    • соблюдать дистанцию в людных местах;
    • не трогать лицо руками;
    • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
    • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Pixabay

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