По состоянию на утро 10 апреля коронавирус в Киеве подтвердился еще у 1 605 человек. Всего в городе выявлено уже 175 872 случая заражения.

Заболели:

922 женщины в возрасте от 18 до 95 лет;

607 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет;

45 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 31 мальчик от 8 месяцев до 17 лет.

За сутки подтвердили 51 летальный случай от вируса — всего 3 848. Преодолеть болезнь удалось 695 киевлянам, всего — 110 832.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (304), Деснянском (250) и Днепровском (233).

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: