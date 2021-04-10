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Факты / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Ляшко сообщил, когда начнется вакцинация препаратом CoronaVac

Вакцинация против коронавируса китайским препаратом CoronaVac может начаться 13 апреля. Доставлять препарат из Киева в регионы начнут в понедельник.

CoronaVac

– Временной промежуток между первой и второй дозой CoronaVac составляет 14-28 дней. Вторую прививку рекомендуется делать ближе к 28 дню, – говорит главный санитарный врач Виктор Ляшко.

215 тыс. доз вакцины CoronaVac распределят между такими категориями людей:

  • люди с инвалидностью и те, кто за ними ухаживает;
  • люди, которые будут работать на ВНО-2021;
  • олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на играх 2021;
  • полицейские.

Прибытие вакцины CoronaVac в Украину

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac. Первая партия китайского препарата от фармацевтической компании Sinovac насчитывала 215 тыс. доз.

Он уже расфасованный в шприц, который рассчитан только на одного человека. По предварительным данным, одна доза вакцины стоила 504 грн.

Источник: Украинская правда

Фото: Depositphotos

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