Вакцинация против коронавируса китайским препаратом CoronaVac может начаться 13 апреля. Доставлять препарат из Киева в регионы начнут в понедельник.

– Временной промежуток между первой и второй дозой CoronaVac составляет 14-28 дней. Вторую прививку рекомендуется делать ближе к 28 дню, – говорит главный санитарный врач Виктор Ляшко.

215 тыс. доз вакцины CoronaVac распределят между такими категориями людей:

люди с инвалидностью и те, кто за ними ухаживает;

люди, которые будут работать на ВНО-2021;

олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на играх 2021;

полицейские.

Прибытие вакцины CoronaVac в Украину

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac. Первая партия китайского препарата от фармацевтической компании Sinovac насчитывала 215 тыс. доз.

Он уже расфасованный в шприц, который рассчитан только на одного человека. По предварительным данным, одна доза вакцины стоила 504 грн.