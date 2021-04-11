По состоянию на утро 11 апреля коронавирус в Киеве подтвердился еще у 697 человек. Всего в столице зафиксировали 176 569 случаев болезни.
Кто заболел за сутки:
- 431 женщина — от 18 до 92 лет;
- 243 мужчины — от 18 до 94 лет;
- 11 девочек — от 1 до 17 лет;
- 12 мальчиков — от 2 месяцев до 14 лет.
За сутки в городе 42 летальных случая от вируса, в общем — 3 890.
236 человек преодолели коронавирус за день, за все время — 111 068.
В больницы городе за сутки госпитализировали 71 больного коронавирусом.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (207), Днепровском (150) и Голосеевском (93) районах Киева.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
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- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.