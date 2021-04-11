По состоянию на утро 11 апреля коронавирус в Киеве подтвердился еще у 697 человек. Всего в столице зафиксировали 176 569 случаев болезни.

Кто заболел за сутки:

431 женщина — от 18 до 92 лет;

243 мужчины — от 18 до 94 лет;

11 девочек — от 1 до 17 лет;

12 мальчиков — от 2 месяцев до 14 лет.

За сутки в городе 42 летальных случая от вируса, в общем — 3 890.

236 человек преодолели коронавирус за день, за все время — 111 068.

В больницы городе за сутки госпитализировали 71 больного коронавирусом.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (207), Днепровском (150) и Голосеевском (93) районах Киева.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: