Южноафриканский штамм коронавируса оказался более устойчивым к вакцине компании Pfizer/BioNTech.

К такому выводу пришли израильские ученые из Тель-Авивского университета и специалисты сети медицинских учреждений Клалит.

Исследователи отобрали анализы у вакцинированных граждан страны. Доля подтверждения штамма у них оказалась в восемь раз выше, чем среди инфицированных, которые не получили прививку.

По информации специалистов, они ожидали получить только один случай данной мутации, но не восемь. Поэтому исследователи заявили, что южноафриканский штамм более устойчив к вакцине, чем обычный Covid-19 и британская мутация.

Однако исследования еще продолжаются, из-за чего делать финальные выводы пока рано.

Штамм коронавируса

В апреле южноафриканский штамм коронавируса зафиксировали в Украине.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Источник: The Times of Israel