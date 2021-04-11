В Китае признали низкую эффективность своих вакцин от Covid-19

Вакцины против коронавируса китайского производства не обеспечивают высокого уровня защиты от заболевания.

Об этом заявил директор Центра по контролю за заболеваниями Китая Гао Фу во время своего выступления на Национальной конференции по вакцинам и здоровью в Чэнду.

Чиновник отмечает, что китайские вакцины не обеспечивают организм высоким уровнем защиты против коронавируса. В стране также рассматривают возможность смешивания препаратов.

Эксперты считают, что такой шаг сможет повысить их эффективность. Британские исследователи изучают возможность последовательной иммунизации комбинацией вакцин от фармацевтических компаний Pfizer и AstraZeneca.

Вакцинация в Украине

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не смешивать разные типы вакцин против коронавируса. В ВОЗ отмечают, что еще нет достаточного количества данных о последствиях вакцинации одновременно разными препаратами.

В частности, фармацевтическая компания AstraZeneca выпускает векторный препарат, а компания CoronaVac — инактивированную вакцину.

25 марта в Украину прибыли 215 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac от фармацевтической компании Sinovac. В скором времени этим препаратом начнут иммунизировать украинцев.

Следующую партию вакцины против коронавируса Sinovac Украина ожидает в апреле. По предварительным данным, одна доза этой вакцины обошлась в 504 грн.