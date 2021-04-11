По состоянию на 11 апреля в Украине и мире ситуация с коронавирусом остается напряженной. С пандемией на планете борются с помощью карантина и вакцинации.

В воскресенье в мире подтвердили 134 308 070 случаев коронавируса, за время пандемии 2 907 944 человека скончались от болезни.

В Украине же в целом обнаружили 1 853 249 случаев болезни, вирус унес жизни 37 014 людей.

Самой сложной ситуация с вирусом SARS-CoV-2 остается в США, Индии и Бразилии, в Украине — в Киеве, Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях.

Согласно статистике за 10 апреля, Украина попала в тройку лидеров по количеству новых смертей от коронавируса за сутки.

Карантин в мире и Украине

В мире некоторые страны из-за сложной ситуацией с коронавирусом продолжают ужесточать меры. В Турции правительство рассматривает введение более жестких мер. А Израиль благодаря быстрым темпам вакцинации ослабляет их.

В Украине действует модель адаптивного карантина. Согласно ей, в красной зоне находится Киев и 12 регионов, 10 — в оранжевой, 2 — в желтой.

Вакцинация в мире

Продолжается в мире и вакцинация от коронавируса. Ученые исследуют свойства вакцин. Например, израильские исследователи сделали вывод, что южноафриканский штамм коронавируса более устойчив к вакцине от Pfizer/BioNTech.

В Украине же 377 050 человек получили укол с начала прививочной кампании, за последние сутки — 4 048 украинцев.

Коронавирус в Украине

Ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается.

За последние сутки наличие вируса подтвердилось еще у 12 112 человек.

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