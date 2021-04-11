По состоянию на утро воскресенья, 11 апреля, в Украине обнаружили в целом 1 853 249 случаев коронавируса.

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось еще у 12 112 человек, из которых госпитализированы — 4 694.

За минувшие сутки выздоровели более 5 тыс. пациентов, летальных случаев — 235.

За вчера более 72 тыс. лиц сделали тестирование на коронавирус.

Всего за все время пандемии в Украине:

выздоровели — 1 410 860;

летальных случаев — 37 014.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

Коронавирус в Украине

м. Киев — 697 случаев/530 прививок;

Винницкая область — 143 случая/110 прививок;

Волынская область — 292 случая/60 прививок;

Днепропетровская область — 1333 случая/610 прививок;

Донецкая область — 839 случаев/370 прививок;

Житомирская область — 434 случая/60 прививок;

Закарпатская — 138 случаев/40 прививок;

Запорожская область — 279 случаев/10 прививок;

Ивано-Франковская область — 110 случаев/88 прививок;

Киевская область — 659 случаев/270 прививок;

Кировоградская область — 207 случаев/60 прививок;

Луганская область — 72 случая/250 прививок;

Львовская область — 720 случаев/150 прививок;

Николаевская область — 416 случаев/40 прививок;

Одесская область — 623 случая/70 прививок;

Полтавская область — 297 случаев/100 прививок;

Ровенская область — 277 случаев/150 прививок;

Сумская область — 638 случаев/40 прививок;

Тернопольская область — 410 случаев/70 прививок;

Харьковская область — 1374 случая/100 прививок;

Херсонская область — 312 случаев/360 прививок;

Хмельницкая область — 811 случаев/180 прививок;

Черкасская область — 349 случаев/0 прививок;

Черновицкая область — 193 случая/270 прививок;

Черниговская область — 489 случаев/60 прививок.

Коронавирус в Украине 10 апреля

За сутки 10 апреля коронавирус в Украине зафиксирован у 17 463 человек. Среди них — 684 ребенка и 394 медработника.

Кроме того, в больницы госпитализированы 4709 украинца, умерли за день 398 человек и выздоровели 10 722.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (1 605), Днепропетровской 1 383), Харьковской (1 343), Львовской (1 342) и Киевской (1 133) областях.