По состоянию на утро воскресенья, 11 апреля, в Украине обнаружили в целом 1 853 249 случаев коронавируса.
За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось еще у 12 112 человек, из которых госпитализированы — 4 694.
За минувшие сутки выздоровели более 5 тыс. пациентов, летальных случаев — 235.
За вчера более 72 тыс. лиц сделали тестирование на коронавирус.
Всего за все время пандемии в Украине:
- выздоровели — 1 410 860;
- летальных случаев — 37 014.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.
Коронавирус в Украине
м. Киев — 697 случаев/530 прививок;
Винницкая область — 143 случая/110 прививок;
Волынская область — 292 случая/60 прививок;
Днепропетровская область — 1333 случая/610 прививок;
Донецкая область — 839 случаев/370 прививок;
Житомирская область — 434 случая/60 прививок;
Закарпатская — 138 случаев/40 прививок;
Запорожская область — 279 случаев/10 прививок;
Ивано-Франковская область — 110 случаев/88 прививок;
Киевская область — 659 случаев/270 прививок;
Кировоградская область — 207 случаев/60 прививок;
Луганская область — 72 случая/250 прививок;
Львовская область — 720 случаев/150 прививок;
Николаевская область — 416 случаев/40 прививок;
Одесская область — 623 случая/70 прививок;
Полтавская область — 297 случаев/100 прививок;
Ровенская область — 277 случаев/150 прививок;
Сумская область — 638 случаев/40 прививок;
Тернопольская область — 410 случаев/70 прививок;
Харьковская область — 1374 случая/100 прививок;
Херсонская область — 312 случаев/360 прививок;
Хмельницкая область — 811 случаев/180 прививок;
Черкасская область — 349 случаев/0 прививок;
Черновицкая область — 193 случая/270 прививок;
Черниговская область — 489 случаев/60 прививок.
Коронавирус в Украине 10 апреля
За сутки 10 апреля коронавирус в Украине зафиксирован у 17 463 человек. Среди них — 684 ребенка и 394 медработника.
Кроме того, в больницы госпитализированы 4709 украинца, умерли за день 398 человек и выздоровели 10 722.
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (1 605), Днепропетровской 1 383), Харьковской (1 343), Львовской (1 342) и Киевской (1 133) областях.