90% педиатров отказываются прививаться — Комаровский

В Украине 90% педиатров отказываются вакцинироваться. Несмотря на активную рекламу и пропаганду прививок от коронавируса. А это ставит под угрозу даже плановую вакцинацию детей.

Об этом заявил врач Евгений Комаровский на своем ютуб-канале.

— Если 90% педиатров отказываются вакцинироваться, то что можно требовать от них в плане вакцинации детей. Также, что мы будем делать, когда в рамках медицинской реформы, они станут семейными врачами? — отметил он.

Доктор сетует, что если сами врачи не привиты, то, как они могут донести информацию своим пациентам о необходимости прививок.

В Министерстве здравоохранения утверждают, что медицинские работники находятся в зоне риска, поэтому они в первую очередь должны вакцинироваться от коронавируса, чтобы не подвергать опасности себя и своих пациентов.

Кроме того, Комаровский не поддерживает введение семейной медицины. По его словам, когда в мегаполисах уже была построена система детских и взрослых поликлиник, перемешивать все это было не разумно. Ведь так эффективность работы врачей падает, потому что они учатся заново, например, когда педиатр становится терапевтом.

Как выбрать семейного врача

В 2017 году началась медицинская реформа, которая дает каждому украинцу возможность самостоятельно выбирать врача. Хотя реформе уже четыре года, но вопрос, как выбрать нужного специалиста, все еще существует.

По мнению главного врача медицинского центра VERUM Вадима Жежеры, терапевт — это менеджер здоровья. Основные функции семейного врача или терапевта — профилактика, диагностика и лечение.

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Источник: Евгений Комаровский