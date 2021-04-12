Вакцинация против Covid-19: успеет ли Украина завершить прививки до 2022 года

4 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО об утверждении плана вакцинации населения. Этот указ учитывает лучшие мировые практики.

Не удивительно, что в Украине хотят изменить план вакцинации, ведь в последние два месяца кампания продвигается темпами улитки.

Задача довольно амбициозная — вакцинировать большую часть взрослых до конца года. О том, как будет реализовываться этот план, Верховной Раде могут доложить во время закрытого заседания.

Факты ICTV рассказывают, насколько реальны планы властей по вакцинации и на какой опыт стоит ориентироваться.

Функционирование и статистика

Пока в Украине не обнародовали новый план вакцинации, действует схема из пяти этапов привививания от Covid-19. Согласно ему на каждом этапе будет расти число граждан, которые могут получить прививку от коронавируса.

На первом этапе планировали вакцинировать около 367 тыс. человек, на втором уже приблизительно 3 млн, а на третьем – 7 млн. В целом возможность бесплатно вакцинироваться должны предоставить примерно 34 млн граждан.

Первое время за день иногда даже тысяча человек не получала первую дозу вакцины.

Безусловно, это можно было легко объяснить отсутствием должного количества вакцин. На момент начала вакцинации Украина получила лишь 500 тыс. доз Covishield, а впоследствии еще 215 тыс. доз CoronaVac.

Но в апреле Украина ожидает получить больше вакцин по договорам с различными компаниями и в рамках кампании COVAX.

Власти неоднократно заявляли о том, что созданная в Украине система способна вакцинировать в десять раз больше людей за сутки, чем мы видим сейчас. Скорее всего, это правда, ведь в последнее время мы наблюдаем ежедневное количество вакцинаций, составляющее более 10 тыс. прививок в сутки.

План вакцинации и наращивание мощностей – это хорошо, но нужна еще и мощная система, которая сама по себе сможет обеспечить всех граждан возможностью сделать прививку.

Сейчас вакцинацию проводят в пунктах прививок, оборудованных в некоторых медицинских учреждениях и мобильные бригады по иммунизации населения, которые должны работать в населенных пунктах с ограниченным доступом в больницы.

На прививку нужно предварительно записываться или по телефону 0-800-60-20-19 (при записи следует указать данные своего паспорта и идентификационного кода), или же через портал или приложение Дія.

Записаться украинцы могут на любом этапе, даже если не относятся к группам населения, которые в это время вакцинируют. А после этого остается лишь ожидать сообщения о том, что до вас дошла очередь.

Несмотря на то, что количество прививок растет, согласно данным портала Our World in Data, Украина все равно вакцинировала лишь 0,8% населения за почти два месяца.

Такими темпами мы точно не вакцинируем подавляющее количество взрослых до конца этого года. Поэтому неудивительно, что нужно обращать внимание на международные практики, давшие результат.

Лучшие практики

Сейчас среди лидеров успешной вакцинации – Израиль и Великобритания. Эти государства доказали, что за небольшой промежуток времени вакцинировать значительную часть населения возможно.

В Великобритании около 48% граждан получили первую дозу вакцины, а в Израиле первую прививку сделали 58,8% жителей страны, и подавляющее большинство из них уже получили и вторую дозу вакцины.

Сейчас большинство стран мира пытаются подражать опыту Израиля в кампании по вакцинации, хотя там относительно небольшое население и незначительный процент пожилых людей.

Если взять за основу опыт этого государства, то можно выделить три ключевых фактора, которые помогли бы продвигать вакцинацию не только Украине, но и многим другим странам.

Первый – это наличие четкого плана и определение групп риска. Украина адекватно подошла к распределению вакцин – кто получит их раньше, а кто позже.

Второй – это поле ответственности за каждую из групп людей. Например, за врачей, работающих в инфекционных медучреждениях, отвечают их руководители, за лиц пожилого возраста – сервисы экстренной медицинской помощи и тому подобное.

В таком случае люди будут понимать, куда им следует обращаться, если они хотят вакцинироваться, и не будет возникать скопления заявок, которые придется “разгребать” централизованно.

Кроме того, у каждой зоны ответственности должна быть возможность не только принимать заявки на прививки, но и самой контактировать с гражданами и предлагать им время и место для вакцинации.

Третий урок – централизованность. Фактически ответственность за поставки вакцины должна взять на себя центральная власть и делать все, чтобы обеспечить стабильную поставку препаратов во все регионы страны.

В Украине есть попытки это сделать, но, как мы видим, сейчас нет самого главного – стабильного обеспечения вакцинами. Правда, нам обещают, что в ближайшее время государство получит больше вакцин.

— Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев – мы сегодня, наконец, подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины, – заявил 6 апреля Зеленский.

В этом вопросе стоит обратить внимание и на опыт Великобритании.

По одним данным, в Великобритании закупили препаратов для того, чтобы как минимум хватило для вакцинации всего населения. По другим – государство договорилось о поставках большего количества вакцин, чем нужно.

Это свидетельствует о том, что страна пытается обеспечить стабильную поставку вакцин, чтобы не попасть в ситуацию, при которой придется приостановить процесс из-за нехватки препаратов. Для Украины это до сих пор болезненная тема, поскольку не понятно, сколько вакцин и в течение какого времени наше государство получит.

Да, мы знаем о 10 млн по программе COVAX, 1,9 млн CoronaVac, однако на сегодняшний день у нас нет даже миллиона доз препарата, а многим гражданам придется скоро делать ревакцинацию, на которую может не хватить вакцин.

Также в Великобритании широкая система пунктов прививок – их оборудовали не только в медучреждениях, но и в фитнес-центрах, на выставочных площадках и т.д.

Сейчас трудно сказать, насколько эффективна украинская система пунктов прививки, ведь она работает не на полную мощность, но исходя из слов представителей Минздрава, мы можем приблизительно понять, сможем ли мы вакцинировать большую часть взрослого населения.

Прогноз без изменений

Если внимательно присмотреться к статистике прививок с начала кампании, можно увидеть, что мы очень и очень отстаем от других стран.

По состоянию на сегодня мы не можем выйти даже на показатель в 100 тыс. прививок в неделю, или более 14 тыс. в сутки.

А последние данные показывают, что количество прививок в течение последней недели лишь уменьшилось. Это можно частично связать с ограничениями красной зоны во многих областях Украины, из-за чего люди остаются дома, а врачи больше сосредоточены на оказании помощи больным Covid-19.

Да и количество вакцин у нас мизерное. В остатке только 321 731 доза вакцины.

А теперь попробуем посчитать, сколько людей нужно вакцинировать. Согласно результатам оценки населения Украины на 1 декабря 2019 года, в стране проживает около 37,289 млн человек. Мы не можем подсчитать точного количества людей в возрасте от 18 лет и старше, поскольку там указано лишь так называемое население раннего трудоспособного возраста (15-24 года).

Поэтому возьмем в расчет и граждан в возрасте 15-18 лет как таких, которые планируют вакцинироваться от Covid-19. В таком случае получим 31,533 млн “взрослых” граждан.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, до конца 2021 года прививки планируют сделать 70% взрослого населения, что сейчас является рекомендацией для достижения коллективного иммунитета.

То есть до конца года нужно вакцинировать около 22,073 млн украинцев. А на это понадобится вдвое больше доз препарата – то есть 44,146 млн.

Однако в Минздраве слишком оптимистично относятся к эффективности нашей системы вакцинации.

— Общее количество кабинетов прививок в Украине составляет 11,5 тыс., в одном кабинете мы можем делать примерно 40-50 прививок в сутки. То есть страна может делать до 450-500 тыс. прививок в сутки. Конечно, сейчас задействованы не все кабинеты прививок. Количество вакцинаций, на которое мы рассчитываем, – от 5 до 7 млн прививок в месяц. Этого вполне достаточно, — заявил Степанов на брифинге 6 апреля.

А главный санитарный врач Виктор Ляшко говорит, что до конца года нужно сделать прививки около 47 млн человек.

— Мне как санитарному врачу нужно организовать около 47 млн уколов в течение 2021 года людям старше 18 лет. Это возможно организовать лишь в том случае, если мы откроем все этапы и будет массовая вакцинация, – сказал Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

Задача не то, чтобы нереальная, но достаточно сложная. Ляшко говорит о 47 млн прививок, но пока будем исходить из цифры 44,146 млн. Чтобы успеть вакцинировать даже такое количество людей до конца года, необходимо делать около 167 855 уколов ежедневно.

Насущные проблемы

Сейчас же за день в среднем делают примерно 13 336 прививок от Covid-19 в самую лучшую неделю. Если ситуация в ближайшее время не изменится, то до конца года Украина сделает лишь 3,5 млн прививок. Конечно, мы не можем дать точный ответ, сколько именно граждан получат первую и вторую дозу, но это не будет превышать показатель даже в 20% взрослого населения.

И увеличивать мощности следует даже не в десять раз, а гораздо больше. Расчеты Степанова, вероятнее всего, идеал, а не реальная картина. Поэтому максимум, на что нам стоит рассчитывать – 150-200 тыс. прививок в сутки.

Этого вполне реально достичь, но начинать нужно уже сейчас. Чем дольше мы будем ждать – тем большее количество людей нужно будет вакцинировать ежедневно. И это не учитывая того, что на выходных количество прививок обычно уменьшается.

Но если завтра начать делать по 167 тыс. вакцинаций в сутки, то наши препараты закончатся на второй день. Поэтому сейчас у нас должна быть одна цель – обеспечить стабильные поставки вакцины в течение года.

Если мы нарастим темпы вакцинации, то ежемесячно нам потребуется около 5 млн доз препарата. Опять же, при условии, если начнем сейчас.

Однако, учитывая все вышесказанное, вряд ли мы реально сможем вакцинировать подавляющее количество взрослого населения Украины от Covid-19 и достичь коллективного иммунитета до конца года.

Трудно представить, что в ближайшее время в Украину прибудет 5 млн доз вакцины и наша система заработает “на полную мощность”.

Но даже если это произойдет, нужно готовиться к решению другой проблемы – нежелания людей вакцинироваться. Опрос Киевского международного института социологии свидетельствует о том, что лишь 33% украинцев готовы делать прививки от Covid-19.

Даже в Израиле и Великобритании темпы вакцинации пошли на спад около отметки в 50%. То есть у многих людей до сих пор нет желания вакцинироваться.

На помощь нам может прийти только мощная информационная кампания, но нельзя быть уверенным, что даже ее будет достаточно для того, чтобы убедить граждан.

Можно констатировать, что Украине необходимо чудо, чтобы добиться коллективного иммунитета от коронавируса до конца 2021 года. За год пандемии мы убедились, что такого не бывает.

Если мы продолжаем пренебрегать правилами безопасности – инфекция распространяется. Если не беспокоимся о поставках вакцин заблаговременно – их не будет в достаточном количестве для достижения коллективного иммунитета.

А если мы не нарастим темпы вакцинации, то можно с уверенностью сказать, что выходить из эпидемического кризиса будем еще долго.

Поэтому, видимо, не только в 2021 году нам придется жить со значительными ограничениями.