В Украине за последний месяц не изменилась возрастная структура больных Covid-19, а коронавирус не помолодел.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время встречи с журналистами 10 апреля.

— Доля больных в младших группах не изменилась. На сегодня, как и раньше, чаще болеют пожилые люди, в частности это группа в возрасте 60+, на них приходится 32% всех заболевших в течение апреля. На втором месте люди в возрасте 50-59 лет. У нас нет четкой динамики, которая показывает, что у нас не помолодел коронавирус, — отметил он.

По словам Ляшко, 85% всех летальных случаев от Covid-19 составляют люди в возрастной группе от 60 лет. А вот количество переболевших детей до 18 лет уменьшилась на 0,5%. Хотя госпитализация младших по возрасту людей, возможно, увеличилась, эти данные в министерстве будут позже.

В то же время по другим данным врачей, новый штамм коронавируса все же помолодел и влияет на молодых людей и детей. Доктор биологических наук Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины Анна Геращенко утверждает, что новый британский штамм вызывает тяжелое состояние, дольше лечится и опасный серьезными последствиями.

Кроме того, Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень симптомов, на основании которых сегодня можно диагностировать Covid-19.

К признакам инфицирования относятся: температура выше 37,5°C, сухой кашель, потеря обоняния и вкуса, чувство тяжести в груди, насморк, удушье, утомляемость, головная боль, боль в горле, диарея.