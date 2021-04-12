В США считают, что коронавирус вышел из-под контроля из-за того, что Китай не давал оперативного доступа международным экспертам в области здравоохранения.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью одному из телеканалов.

— Я думаю, что Китай знает, что на ранних стадиях распространения Covid-19 не делал того, что нужно было сделать, а именно — в режиме реального времени предоставлять доступ международным экспертам, обмениваться информацией и обеспечить настоящую прозрачность, — отметил он.

По словам Блинкена, болезнь вышла из-под контроля быстрее и с более разрушительными последствиями, чем могло бы быть в ином случае.

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет, написанный совместно с китайскими учеными. В нем говорилось о том, что коронавирус, вероятно, передался от летучих мышей человеку через другое животное, и утечка из лаборатории крайне маловероятна.

После публикации отчета США, ЕС и другие страны призвали Китай предоставить независимым экспертам полный доступ ко всем данным о вспышке болезни. Госсекретарь добавил, что важно получить более убедительный отчет о том, как началась пандемия.

Коронавирус в Украине

Коронавирусная болезнь продолжает распространяться в Украине. Так, по состоянию на 12 апреля в стране зафиксировали 7 856 новых случаев инфицирования.

За прошлые сутки выздоровели более 5 тыс. пациентов, летальных случаев — 287. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (537), Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), и Киевской (477) областях.

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Источник: NBC