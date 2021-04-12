Министерство здравоохранения назвало категории украинцев, которых на вакцинацию против коронавируса регистрируют работодатели, и обнародовало для них алгоритм записи.

Самостоятельно не нужно записываться работникам и жителям домов престарелых, работникам СБУ, Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

— Если вы в списке — о записи в очередь или регистрацию на прививку против Covid-19 в зависимости от того, какой этап прививочной кампании, позаботится ваш работодатель, — отметили в министерстве.

Алгоритм записи на вакцинацию от Covid-19 для работодателей:

Региональные координаторы по вакцинации проинформируют управленцев каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы и обратятся с просьбой по формированию списков. Руководители учреждений передают эти списки региональному координатору по вакцинации. Руководители учреждений готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о времени и месте визита мобильной бригады. В назначенный день и время проводят вакцинацию по списку. Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения).

Сейчас в Украине вакцинируют всех медиков, военных на фронте, социальных работников, священнослужителей и людей старше 80 лет.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 12 апреля в Украине от коронавируса вакцинировали 378 269 человек, пять человек получили две дозы препарата AstraZeneca.

В то же время вакцинация против коронавируса китайским препаратом CoronaVac может начаться 13 апреля. 215 тыс. доз вакцины распределят между людьми с инвалидностью и теми, кто за ними ухаживает, людьми, которые будут работать на ВНО-2021, олимпийцами и паралимпийцами, которые будут представлять Украину на играх 2021 году и полицейскими.

Подробнее о вакцинации против Covid-19 в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: КГГА