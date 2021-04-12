По состоянию на утро 12 апреля коронавирус в Киеве подтвердился еще у 537 человек. Всего в столице зафиксировали 177 106 случаев болезни.

За последние сутки в столице прививку от коронавируса получили 60 человек. Всего в Украине 378 264 человека вакцинировались против Covid-19.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: