Подорожание Covid-препарата Pfizer и ослабление карантина в Великобритании. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе за 12 апреля.

Covid-ситуация в Украине

Сейчас в красной зоне карантина находятся 11 областей Украины и Киев. В оранжевую зону попали 10 регионов. В желтой зоне — Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение о продлении локдауна или его отмене будет принято в среду, 14 апреля. Сейчас карантин в столице официально действует с 5 до 16 апреля.

В свою очередь руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко спрогнозировал, что эффект от усиленного карантина в Киеве появится через две-три недели.

В то же время в Житомире на два месяца ослабляют ограничения для заведений общественного питания. Кафе и ресторанам позволят размещать летние площадки и принимать там гостей.

В Закарпатской области будут вводить дополнительные карантинные ограничения в общинах в зависимости от заболеваемости коронавирусом.

По словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, в Украине за последний месяц коронавирус не “помолодел” и люди пожилого возраста (группа в возрасте 60+) все еще в зоне риска.

Covid-ситуация в мире

Великобритания с 12 апреля ослабляет карантин. Заработали парикмахерские и тренажерные залы.

В то же время Индия временно остановила экспорт лекарств от коронавируса. Такое решение приняли из-за вспышки заболеваемости и увеличения спроса на препарат по всей стране.

Между тем цена на вакцину Pfizer выросла на €7,5. Теперь одна доза будет стоить €19,5.

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на вакцинацию против коронавируса на сайте бронирования Doctolib.

В США считают, что коронавирус вышел из-под контроля из-за того, что Китай не оказывал оперативного доступа международным экспертам в сфере здравоохранения.

В то же время в Бутане (королевство в юго-восточной Азии) за 16 дней вакцинировали 93% населения препаратом AstraZeneca. Всего в стране привили 62% из 800 тыс. жителей.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 12 апреля в Украине обнаружили 1 861 105 случаев коронавируса. За последние сутки зарегистрировали еще 7 856 больных.

За минувшие сутки выздоровели более 5 тыс. пациентов, летальных случаев — 287.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (537), Днепропетровской (1 112), Харьковской (595), Львовской (590), и Киевской (477) областях.

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