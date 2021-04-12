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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Нельзя расслабляться, ситуация с Covid-19 в Украине еще не стабильна — эпидемиолог

В Украине ситуация с коронавируса еще не стабильна, фиксируется большой процент тяжелых форм течения болезни.

лікарня коронавірус

Об этом рассказала доктор медицинских наук, заведующий кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко во время брифинга 12 апреля.

— Ситуация не стабильна, одни области выходят из красной зоны, другие входят, поэтому сейчас нельзя расслабляться. Люди в стране продолжают умирать до сих пор фиксируют высокое количество тяжелых форм, кислородозависимых и много госпитализаций, — отметила она.

По словам Чумаченко, люди должны помнить о мерах безопасности: держаться дистанции от других людей, носить маски и не собираться большими компаниями.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 12 апреля в Украине обнаружили вообще 1 861 105 случаев коронавируса, а за сутки заболели 7 856 человек. В больницу попали 2 770 пациентов.

От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 287 пациентов. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (537), Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), и Киевской (477) областях.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

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