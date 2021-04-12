После перенесенной коронавирусной инфекции часто страдает память, сон, способность концентрироваться. Чтобы наладить жизненно важные функции, не впасть в депрессию, от того, что забываешь элементарные вещи, были созданы необычные гаджеты.

Кольцо-организатор

Так, кольцо, которое нужно носить на пальце – своеобразный мини-органайзер биологических процессов. Кольцо отслеживает частоту сердечных сокращений, фазы сна, измеряет температуру тела. Собрав все необходимые данные, девайс выстраивает ваш индивидуальный режим дня. С таким колечком будете высыпаться и двигаться столько, сколько нужно.

Пластырь для бодрости

Альтернативой кофеину и напиткам бодрости может стать пластырь, при помощи которого активируется мозг. Срок действия его – четыре часа. В качестве бонуса вы получите еще и спокойный сон, и повышение концентрации внимания во время бодрствования.

Обруч-антистресс

Необычный обруч, который кроме того, что поддерживает волосы, может регистрировать и измерять колебания в нейронах мозга. Эти сигналы он преобразует в музыку или звуки природы. Все зависит от вашего настроения. При стрессе, он предложит вам физические упражнения, чтобы сбросить напряжение и раздражение.

Когда пить воду

Все уже знают, что в течение дня нужно выпивать 1,5-2 л воды. Но иногда за работой или другими делами об этом забывают.

Умная силиконовая наклейка на бутылочку или стакан мигающей лампочкой напомнит о том, что пора глотнуть живительной влаги

А коронавирус и не думает отступать. Ученые прогнозируют его разгул еще до конца года.