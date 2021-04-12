Во всем мире растет количество больных Covid-19. Лидерами в этих гонках стали Индия, Турция и США. Течение болезни меняется в худшую сторону, это свидетельствует о том, что вирус мутирует. То есть остановить перерождение этого монстра можно, только прервав цепочку передачи.

Вакцинация — один из действенных способов это сделать, но мы видим, что иногда в действиях власти нет логики, или она не понятна гражданам, которые ожидают завершения коронавирусной эпопеи. Об этом Фактам ICTV рассказала врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины и экс-заместитель главного санитарного врача Украины Людмила Мухарская.

— Если учитывать, что в некоторых странах вакцинация еще и не начиналась, то у нас все же движение есть, — сказала эпидемиолог. — Но движение очень медленное, и вопросов по поводу проведения вакцинации с каждым днем ​​становится все больше.

Возьмем, к примеру, вакцину Covishield/AstraZeneca. Получено было 500 тыс. доз. Планировалось, что ими привьют 250 тыс. человек. То есть каждому хватит на две прививки. Но уже сегодня Covishield вакцинировано 377 050 человек. Это означает, что более половины доз уже использовано, а Индия прекратила экспорт вакцины из-за внутреннего спроса. Чем будем вакцинировать людей повторно? Правительство ожидает поставок 360 тыс. доз AstraZeneca с Южной Кореи, но они не перекроют потребности повторной прививки, если почти все 500 тыс. индийской вакцины пойдут на первый укол.

Вакцинироваться же повторно другой вакциной, даже Pfizer-Biontech или CoronaVac/Sinovac, нельзя. Это вакцины другого типа. Именно поэтому интервал между первой и второй дозами продлили до 90 дней. Может, за это время какая-то подходящая вакцина таки зайдет в Украину…

— Радует, что контракты на поставки вакцин заключены, — говорит Людмила Мухарская. — Однако с вакцинацией в стране нужно что-то менять. Приоритетность — это важно. Потому что сначала надо вакцинировать наиболее уязвимые группы населения — пожилых людей и работников “первой линии” — медиков, военных. Но такими темпами мы будем прививаться очень, очень долго. Читайте Ангела Меркель отменила запись на вакцинацию от Covid-19

Да, вакцинация идет крайне медленно. На сегодня в Украине вакцинировано чуть больше 1% граждан (в Германии — 15%, а в Израиле — до 65%). В список ожидания (приложения “Дія”— Ред.) уже записалось 438 328 человек, но медики не используют этот список, поскольку он составлен не для самой вакцинации, а для возможности когда-то записаться на вакцинацию. Все понятно? Не очень.

— Приоритетность при вакцинации — это важный шаг, — подчеркнула Людмила Мухарская. — Ведь сначала нужно обезопасить уязвимые группы населения, а также медиков и солдат. И потом браться других.

Условия вакцинации прописаны достаточно жестко, поэтому часто остается немало доз в уже открытых флаконах. И зачастую есть остатки, на которые нужно найти клиента. Поэтому приглашают людей из категории, которые могут получить остаточные дозы в первую очередь. Это участники АТО/ООС, инвалиды. Но локдаун, пробки на дорогах, другие причины многим не позволяют воспользоваться этой возможностью. Когда надо быстро добраться до пункта вакцинации.

Надеемся, что врачи находят желающих на оставшиеся дозы, но кто знает, как на самом деле.

Есть случаи, когда люди приводят на вакцинацию своих пожилых родителей и хотят привиться остатками вакцины. И Минздрав не позволяет врачам этого делать. И они получают еще одну нагрузку — бегать по этажам поликлиник в поисках стариков, когда в пункте сидят немного моложе, но не приоритетные. А эти “молодые” могут завтра заболеть в тяжелой форме. Будет ли их родителям в радость та прививка, когда их ребенок попадет в реанимацию?

— Порядок вакцинации должен быть гибким, — отметила Людмила Мухарская. — Тогда дело пойдет быстрее. Если вакцины будут, конечно.

В Украине. Уже больше года как началась пандемия, а действия властей иногда напоминают просто возню: от закрытия средней и старшей школы, при том, что младшие школьники идут в классы, ограничения пассажирских перевозок муниципальным транспортом при полной загруженности маршруток до полного игнорирования опыта европейских стран в борьбе с коронавирусом. Все действия Минздрава и властей в период пандемии должны быть продуманными, четкими и понятными людям. Тогда доверия к ним будет больше, и такие мероприятия, как общая вакцинация, будут успешными.

В мире. Израиле вакцинация прошла успешно, потому что там существует прежде всего доверие в медицине и руководству страны. Говорят, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед закупками вакцин лично звонил днем и ночью руководству компании Pfizer и уточнял все интересующие его моменты вплоть до того, можно ли прививать беременных и детей.

Напомним, что китайскую вакцину против коронавируса CoronaVac можно получить уже с 13 апреля. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ею будут вакцинированы маломобильные граждане, не имеющие возможности прийти в пункт вакцинации, участники Олимпиады и Паралимпиады в Японии, участники ВНО. Эта вакцина более удобна в использовании, так как выпускается в одноразовом шприце. А значит, остатков не будет. Вторую дозу CoronaVac можно получить через 28 дней после первой прививки.

А между тем, количество заболевших в Украине немного уменьшилось. Надеемся, эта тенденция сохранится.