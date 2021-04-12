По состоянию на утро понедельника, 12 апреля, в Украине выявлено в целом 1 861 105 случаев коронавируса.

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось еще у 7 856 человек, из которых госпитализированы — 2 770.

За минувшие сутки выздоровели более 5 тыс. пациентов, летальных случаев — 287.

За вчера более 40 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.

Всего за все время пандемии в Украине:

выздоровели — 1 416 215;

летальных случаев — 37 301.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (537), Днепропетровской (1 112), Харьковской (595), Львовской (590) и Киевской (477) областях.

Коронавирус в Украине

г. Киев — 537 случаев;

Винницкая область — 159 случаев;

Волынская область — 247 случаев;

Днепропетровская область — 1112 случаев;

Донецкая область — 327 случаев;

Житомирская область — 349 случаев;

Закарпатская — 62 случая;

Запорожская область — 260 случаев;

Ивано-Франковская область — 49 случаев;

Киевская область — 477 случаев;

Кировоградская область — 149 случаев;

Луганская область — 43 случая;

Львовская область — 590 случаев;

Николаевская область — 303 случая;

Одесская область — 443 случая;

Полтавская область — 136 случаев;

Ровенская область — 174 случая;

Сумская область — 377 случаев;

Тернопольская область — 315 случаев;

Харьковская область — 595 случаев;

Херсонская область — 195 случаев;

Хмельницкая область — 149 случаев;

Черкасская область — 385 случаев;

Черновицкая область — 168 случаев;

Черниговская область — 255 случаев.

Коронавирус в Украине 11 апреля

За сутки 11 апреля коронавирус в Украине зафиксирован у 12 112 человек. Среди них — 524 ребенка и 181 медработник.

Кроме того, в больницы госпитализированы 4 694 украинца, умерли за день 235 человек и выздоровели 5 034.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.