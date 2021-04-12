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Факты / Lifestyle
Марія Степанюк |

Ситуация улучшается: в Украине обнаружили 7,8 тыс. новых случаев заражения

По состоянию на утро понедельника, 12 апреля, в Украине выявлено в целом 1 861 105 случаев коронавируса.

люди в масках

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось еще у 7 856 человек, из которых госпитализированы — 2 770.

За минувшие сутки выздоровели более 5 тыс. пациентов, летальных случаев — 287.

За вчера более 40 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.

Всего за все время пандемии в Украине:

  • выздоровели — 1 416 215;
  • летальных случаев — 37 301.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (537), Днепропетровской (1 112), Харьковской (595), Львовской (590)  и Киевской (477) областях.

Коронавирус в Украине

  • г. Киев — 537 случаев;
  • Винницкая область — 159 случаев;
  • Волынская область — 247 случаев;
  • Днепропетровская область — 1112 случаев;
  • Донецкая область — 327 случаев;
  • Житомирская область — 349 случаев;
  • Закарпатская — 62 случая;
  • Запорожская область — 260 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 49 случаев;
  • Киевская область — 477 случаев;
  • Кировоградская область — 149 случаев;
  • Луганская область — 43 случая;
  • Львовская область — 590 случаев;
  • Николаевская область — 303 случая;
  • Одесская область — 443 случая;
  • Полтавская область — 136 случаев;
  • Ровенская область — 174 случая;
  • Сумская область — 377 случаев;
  • Тернопольская область — 315 случаев;
  • Харьковская область — 595 случаев;
  • Херсонская область — 195 случаев;
  • Хмельницкая область — 149 случаев;
  • Черкасская область — 385 случаев;
  • Черновицкая область — 168 случаев;
  • Черниговская область — 255 случаев.

коронавірус 12 квітня

Коронавирус в Украине 11 апреля

За сутки 11 апреля коронавирус в Украине зафиксирован у 12 112 человек. Среди них — 524 ребенка и 181 медработник.

Кроме того, в больницы госпитализированы 4 694 украинца, умерли за день 235 человек и выздоровели 5 034.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

Фото: Depositphotos

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