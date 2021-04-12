По состоянию на утро понедельника, 12 апреля, в Украине выявлено в целом 1 861 105 случаев коронавируса.
За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось еще у 7 856 человек, из которых госпитализированы — 2 770.
За минувшие сутки выздоровели более 5 тыс. пациентов, летальных случаев — 287.
За вчера более 40 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.
Всего за все время пандемии в Украине:
- выздоровели — 1 416 215;
- летальных случаев — 37 301.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (537), Днепропетровской (1 112), Харьковской (595), Львовской (590) и Киевской (477) областях.
Коронавирус в Украине
- г. Киев — 537 случаев;
- Винницкая область — 159 случаев;
- Волынская область — 247 случаев;
- Днепропетровская область — 1112 случаев;
- Донецкая область — 327 случаев;
- Житомирская область — 349 случаев;
- Закарпатская — 62 случая;
- Запорожская область — 260 случаев;
- Ивано-Франковская область — 49 случаев;
- Киевская область — 477 случаев;
- Кировоградская область — 149 случаев;
- Луганская область — 43 случая;
- Львовская область — 590 случаев;
- Николаевская область — 303 случая;
- Одесская область — 443 случая;
- Полтавская область — 136 случаев;
- Ровенская область — 174 случая;
- Сумская область — 377 случаев;
- Тернопольская область — 315 случаев;
- Харьковская область — 595 случаев;
- Херсонская область — 195 случаев;
- Хмельницкая область — 149 случаев;
- Черкасская область — 385 случаев;
- Черновицкая область — 168 случаев;
- Черниговская область — 255 случаев.
Коронавирус в Украине 11 апреля
За сутки 11 апреля коронавирус в Украине зафиксирован у 12 112 человек. Среди них — 524 ребенка и 181 медработник.
Кроме того, в больницы госпитализированы 4 694 украинца, умерли за день 235 человек и выздоровели 5 034.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.