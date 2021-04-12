Киев в красной зоне. Больных становится все больше, больницы — переполнены. Местным властям ничего другого не остается, как усилить карантин и ввести локдаун в столице. На этот раз не работал даже общественный транспорт. Проезд в нем разрешен только тем, кто обеспечивает жизнедеятельность города.

Но даже для этих людей специальные пропуска быстро закончились. В украинцев исчезла возможность свободно передвигаться общественным транспортом, а добираться на работу как-то нужно. Этим быстро воспользовались службы такси, которые в первый же день локдауна увеличили тарифы в несколько раз. И доехать с окраины в центр стало дороже, чем пересечь страну поездом.

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Ну и, конечно, куда же локдаун в Украине без транспортного коллапса. Пробки в первый день строгого карантина были километровые.

И если такси во время карантина зарабатывали деньги, то в общественном транспорте подсчитывали убытки. А в автобусных парках массово начали увольняться водители маршруток.

Предприниматели отнюдь не радуются усилению карантина. Малый бизнес продолжает закрываться. Государство же и в дальнейшем предлагает получать компенсацию в размере 8 тыс. грн.

Для этого нужно:

Зарегистрироваться на портале Дия;

Перейти в раздел Услуги;

Нажать Получить помощь.

После этого данные проверяются в Реестре Пенсионного Фонда и на счет автоматически переводят деньги.

Однако на этот раз предприниматели отказываются от этой помощи. Ведь, считают, что это не спасет их бизнес. А потому требуют не закрывать их.

Но как бы то ни было, и как бы ни жаловались украинцы, мы продолжаем бить коронавирусные рекорды. Украина даже вышла на второе место по распространению болезни в Европе. А в красной зоне оказались уже 13 регионов.

Ограничение на этой неделе ввели в Хмельницкой и Харьковской области. Но они оказались не такими суровыми — будет работать транспорт, а ученики младших классов продолжат ходить в школу.

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Эпидемиологи же считают, что спасти может только жесткий карантин. К этому же власть призывает и мэр Киева Виталий Кличко. Но в Кабмине почему-то не видят необходимости в таких радикальных действиях.

Однако есть и хорошие новости. Ивано-Франковская область ослабила ограничения — там стало меньше заражений. Кроме того, по данным Национальной академии наук, Украина сейчас выходит на плато третьей волны — то есть цифры ежедневно будут примерно одинаковы. После этого, как правило, эпидемия идет на спад.

Также руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что эффект от локдауну в Киеве будет заметен через две-три недели.