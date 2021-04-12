Директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу опроверг свое заявление о низкой эффективности китайских вакцин.

Гао Фу отметил, что возникло недоразумение, а его слова неверно истолкованы.

По словам чиновника, он представлял научное видение, которое рассматривает увеличение эффективности вакцин путем адаптации последовательностей препаратов или введения различных уколов.

— Степень защиты всех вакцин в мире иногда высокая, а иногда и низкая. Как повысить их эффективность — это вопрос, который должны рассмотреть ученые всего мира, — отметил Гао Фу.

Эффективность китайских вакцин

Скандальное заявление Гао Фу сделал 11 апреля во время своего выступления на Национальной конференции по вакцинам и здоровью в Чэнду.

Он рассказал, что китайские вакцины не имеют высокого уровня защиты организма против коронавируса и в стране рассматривают возможность смешивания препаратов.

Источник: DPA