Американская компания Regeneron Pharmaceuticals успешно завершила третью фазу клинических испытаний препарата, который резко снижает риск симптоматической инфекции Covid-19.

Об этом сообщили в компании, но объявленные Regeneron Pharmaceuticals результаты испытаний еще не были опубликовали в рецензируемом научном журнале.

Препарат REGEN-COV, который тестировали ученые, вводится подкожно и состоит из двух видов моноклональных антител. По результатам исследования, препарат снизил риск развития симптомов коронавируса на 81% у людей, которые живут в одном помещении с инфицированным человеком.

Ученые сравнили результаты с контрольной группой, получившей вместо препарата плацебо.

Испытания провели совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США. В исследовании приняли участие около 1 500 человек.

Regeneron Pharmaceuticals планирует 12 апреля подать заявку на одобрение использования препарата для профилактического лечения невакцинированных людей, контактировавших с SARS-CoV-2, в Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA).

В ноябре 2020 года FDA экстренно позволило терапию этим препаратом в клиниках для лечения взрослых людей с коронавирусом легкой и средней степени тяжести течения болезни.

Кроме того, в США исследуют эффективность вакцины от коронавируса в виде таблеток. Испытания проводят эксперты Исследовательского института Чан Сун-Шионг в Эль-Сегундо в штате Калифорния.

Источник: The Wall Street Journal