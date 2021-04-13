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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

CoronaVac, AstraZeneca и Pfizer: какой состав у этих вакцин от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины обнародовало состав вакцин против коронавируса, которыми прививают население.

вакцина

Эксперты Минздраве отметили, что важно знать состав препаратов, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки.

— Если вы имеете подозрение, что у вас можете быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту в ближайшую больницу, — отметили в министерстве.

Вакцина AstraZeneca состоит модифицированного аденовируса, L-гистидина или его гидрохлорит моногидрата, ЭДТА, хлорида магния, этанола, полисорбата 80, хлорида натрия, сахарозы и воды для инъекций.

Состав вакцин против Covid-19 — CoronaVac, AstraZeneca и Pfizer

Вакцина CoronaVac содержит инактивированный коронавирус, гидроокись алюминия, фосфат натрия (12-водный и моногидрат), хлорид натрия.

Состав вакцин против Covid-19 — CoronaVac, AstraZeneca и Pfizer

Вакцина Pfizer, первая партия которой должна поступить в Украину уже на этой неделе, состоит из мРНК, липидных частиц, фосфолипидов, дигидрат фосфатов натрия и калия, хлорида натрия и калия, сахарозы и воды для инъекций.

Состав вакцин против Covid-19 — CoronaVac, AstraZeneca и Pfizer

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что 13 апреля в Украине начнется вакцинация препаратом от коронавируса производства китайской компании Sinovac (CoronoVac).

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По его словам, 215 тыс. доз, которые поставили в Украину, будут использовать для вакцинации маломобильных групп населения, соцработников, педагогов, которые будут участвовать в проведении ВНО, олимпийцев, паралимпийцев, которые готовятся к олимпиаде в Токио, работников Нацполиции, ВСУ, работников критической инфраструктуры.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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