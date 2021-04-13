Состав вакцин против Covid-19 — CoronaVac, AstraZeneca и Pfizer

Министерство здравоохранения Украины обнародовало состав вакцин против коронавируса, которыми прививают население.

Эксперты Минздраве отметили, что важно знать состав препаратов, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки.

— Если вы имеете подозрение, что у вас можете быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту в ближайшую больницу, — отметили в министерстве.

Вакцина AstraZeneca состоит модифицированного аденовируса, L-гистидина или его гидрохлорит моногидрата, ЭДТА, хлорида магния, этанола, полисорбата 80, хлорида натрия, сахарозы и воды для инъекций.

Вакцина CoronaVac содержит инактивированный коронавирус, гидроокись алюминия, фосфат натрия (12-водный и моногидрат), хлорид натрия.

Вакцина Pfizer, первая партия которой должна поступить в Украину уже на этой неделе, состоит из мРНК, липидных частиц, фосфолипидов, дигидрат фосфатов натрия и калия, хлорида натрия и калия, сахарозы и воды для инъекций.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что 13 апреля в Украине начнется вакцинация препаратом от коронавируса производства китайской компании Sinovac (CoronoVac).

По его словам, 215 тыс. доз, которые поставили в Украину, будут использовать для вакцинации маломобильных групп населения, соцработников, педагогов, которые будут участвовать в проведении ВНО, олимпийцев, паралимпийцев, которые готовятся к олимпиаде в Токио, работников Нацполиции, ВСУ, работников критической инфраструктуры.