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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

За сутки в Киеве коронавирусом заболели 1,5 тыс. человек

По состоянию на утро 13 апреля коронавирус в Киеве подтвердился еще у 1 503 человек. Всего в столице зафиксировали уже 178 609 случаев болезни.

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Кроме того, в столице сделали 1,5 тыс. прививок против Covid-19.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

    • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
    • соблюдать дистанцию в людных местах;
    • не трогать лицо руками;
    • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
    • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Depositphotos

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