По состоянию на утро 13 апреля коронавирус в Киеве подтвердился еще у 1 503 человек. Всего в столице зафиксировали уже 178 609 случаев болезни.

Кроме того, в столице сделали 1,5 тыс. прививок против Covid-19.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: