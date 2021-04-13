Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что критический предел госпитализаций больных Covid-19 в сутки — семь тысяч.

Он прокомментировал заявление Михаила Радуцкого о том, что для Украины критический рубеж в 40 тыс. больных Covid-19 в сутки.

— Сейчас главный вопрос не в количестве заболевших, а в количестве госпитализированных. Позавчера было две тысячи, были и по 5-6, но это не за один день. Ситуация сложная, мы видим увеличение количества случаев. Но также стабилизация и положительная динамика, в частности, на Западе Украины, — отметил врач.

Также Ляшко добавил, что адаптивный карантин положительно влияет на ситуацию с распространением коронавируса в стране. Например, Закарпатская и Ивано-Франковская области уже вышли из красной зоны. А потом к ним присоединится Черновицкая область.

Недавно глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что критическим количеством новых заражений в день для Украины является 35-40 тыс. случаев. Он отметил, что новая волна коронавируса в Украине отмечается большим количеством госпитализаций.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 13 апреля в Украине обнаружили 11 680 новых случаев коронавируса. За сутки выздоровели 14 019, а умерли 457.

Больше всего заражений за сутки зарегистрировано в Киеве (1 503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.

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Источник: PavlovskyNews