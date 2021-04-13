Всемирная организация здравоохранения призывает прекратить торговлю живыми дикими животными на продовольственных рынках, чтобы предотвратить распространение новых заболеваний.

Об этом организация сообщила в отчете за 12 апреля. Эксперты отметили, что дикие животные являются основным источником инфекций для человека. Особенная роль в распространении принадлежит млекопитающим.

— Животные, особенно дикие, являются источником более 70% всех новых инфекционных заболеваний человека, многие из которых вызываются новыми вирусами. Дикие млекопитающие, в частности, представляют опасность из-за возникновения новых болезней, — заявили в организации.

ВОЗ до сих пор изучает несколько версий происхождения коронавируса. По предварительным итогам исследования о происхождении Covid-19, организация рассматривает четыре варианта появления вируса в порядке вероятности.

Первый и наиболее вероятный вариант — передача Covid-19 непосредственно от летучих мышей к человеку через второе животное. На втором месте — передача вируса направлению от летучих мышей. На третьем — распространение Covid-19 через полуфабрикаты. В то же время утечка из лаборатории рассматривается как маловероятный вариант.

Кроме того, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал к дальнейшему расследованию происхождения Covid-19. Ведь для точного заключения нужно больше данных.

Источник: ВОЗ