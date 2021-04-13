Локдаун в Запорожье и на Полтавщине, заразность британского штамма и новый случай тромбоза — Факты ICTV подготовили главные новости о коронавирусе за 13 апреля.

В Украине количество госпитализаций больных коронавирусом сокращается, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Как и прогнозировали, мы вышли на пик заболеваемости третьей волны и сейчас ситуация начала стабилизироваться. Мы видим это по всем регионам. Количество госпитализаций на прошлой неделе сократилось на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей, — отметил Степанов на брифинге.

В тоже время в Запорожье усиливают карантин, так как ситуация с коронавирусом критическая.

Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк и добавил, что медицинская система Запорожья работает на пределе возможностей.

— Введение локдауна — непростое решение. Но лучше две-три недели четко придерживаться карантинных ограничений, чем растягивать полумеры на месяцы, — сказал Буряк.

Ужесточают карантин и в Полтавской области, так как она переходит в красную зону с 15 апреля.

Решение было принято на внеочередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС, а об ухудшении ситуации в области говорили еще в конце марта.

Критический суточный прирост госпитализаций для Украины — это 7 тыс. в сутки, рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что сейчас самым важным показателем является не количество новых больных, а количество госпитализированных, так как именно они создают нагрузку на медицинскую систему.

Коронавирус в мире

Так называемый британский штамм Covid-19 не ухудшает состояние пациента и течение болезни, но является более заразным.

Об этом свидетельствуют исследования, опубликованные в научных журналах The Lancet Infectouse Diseases и The Lancet Public Health.

В Австралии зафиксирован второй случай тромбоза, который может быть связан с вакцинацией препаратом AstraZeneсa, сообщает Минздрав страны.

Тромбы нашли у 40-летней женщины, которая сделала прививку накануне, сейчас ее состояние стабильное.

В Великобритании зафиксировали самый высокий за ​​апрель суточный прирост больных коронавирусом — 3,5 тыс. новых случаев.

Антирекорд обнаружили на фоне ослабления карантина, с понедельника в стране возобновили работу бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты.

Карантин в Украине

По состоянию на 13 апреля, в красной зоне находится 11 регионов — это Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В желтой зоне только три области: Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская, остальные — в оранжевой.