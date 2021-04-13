В Бразилии медсестры придумали способ, как уменьшить чувство одиночества и потерянности пациенту, который госпитализирован с Covid-19.

Они взяли две одинаковые медицинские перчатки, кончики пальцев которых завязали и наполнили их горячей водой. Медсестры положили в руки пациентов эти перчатки, которые имитируют контакт с человеком.

— Это согревает руку и душу пациента. Тем, кто находится на грани физического и морального истощения, это дает силу. Это то, что не могут сделать их близкие, которым в карантинных условиях разрешено только молиться на расстоянии, — рассказала медсестра Лидиа Мело, которая предложила таким способом поддерживать пациентов.

По ее словам, самочувствие больных с Covid-19, которые держали перчатки, улучшилось. Пациенты стали более спокойными, а уровень сатурации увеличился.

Фотографии с руками пациентов в перчатках опубликовало одно информационное агентство в Бразилии и назвало эту инициативу “Рукой Бога”. Они набрали более 200 тыс. лайков и репостов.

Сейчас Бразилия является лидером в мире по количеству смертей от Covid-19 в сутки. По состоянию на 13 апреля в стране зафиксировали 1 738 летальных случаев. А более 8 тыс. пациентов имеют серьезные осложнения от болезни.

Источник: Il Messaggero