Украина может получить пять миллионов доз вакцины от коронавируса Hayat-Vax Covid-19 из Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Вопрос обсудили во время визита официальной делегации Украины в ОАЭ с участием вице-премьера, министра реинтеграции Алексея Резникова, главы Офиса президента Андрея Ермака и главного санитарного врача Виктора Ляшко.

В министерстве отметили, что приоритетным для Украины вопрос поставок вакцины от Covid-19. В частности, компания G4 вместе с китайским производителем Sinofarm наладила производство инактивированной вакцины под названием Hayat-Vax Covid-19 в ОАЭ.

— На встрече обсудили возможность поставки в Украину как минимум пяти миллионов доз вакцины. На сегодня завод в ОАЭ имеет мощность производства около двух миллионов доз в месяц. Для увеличения мощности планируется построить новый завод, который заработает до конца 2021 года, а благодаря поэтапной разработке он достигнет мощности 200 млн доз в год на трех линиях розлива и пяти автоматизированных линиях упаковки, — рассказали в министерстве.

Для сравнения, компания Sinopharm поставила 100 млн доз вакцины против Covid-19 в мире с момента его запуска осенью прошлого года.

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Кроме того, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предложил компании G42 Healthcare, которая работает в ОАЭ, рассмотреть возможность производства вакцины против коронавируса в Украине.

Украина заинтересована в опыте ОАЭ по проведению вакцинации, а также готова расширять кооперацию между странами в сфере медицины.