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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

В Анголе обнаружили новый штамм коронавируса с 34 мутациями

Штамм коронавируса, который обнаружили в Анголе, имеет 34 мутации. Ученые предполагают, что он может быть более заразным и оказывать большее влияние на иммунитет человека.

В Анголе обнаружили новый штамм коронавируса с 34 мутациями

По сравнению с этим вариантом британский и южноафриканский штаммы имеют в два раза меньше мутаций.

— Мы выявили новый объект у трех путешественников из Танзании, которые вместе прошли тестирование в аэропорту в середине февраля. Геномы вирусов, обнаруженных у них, были практически идентичны и представляли собой крайне измененную последовательность наследственной линии А, — заявили ученые, которые изучали мутацию.

Новый штамм коронавируса получил временное название A.VOI.V2.

Хотя было обнаружено всего три подобных случая, и не фиксировалось никаких всплесков заболевания, ученые продолжают изучать мутацию и ее влияние на организм человека.

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Штаммы коронавируса

Почти с начала пандемии коронавируса на планете начали фиксировать новые мутации вируса.

Некоторые из них, например, британский, приводили к значительному ухудшению эпидситуации.

Подробнее о штаммах коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Medrxiv

Фото: Pexels

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