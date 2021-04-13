Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется. Количество госпитализаций уменьшается.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

— Мы вышли на пик заболеваемости, пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам, видим улучшение по госпитализации, — заявил он.

Он подчеркнул, что западные области, в которых еще недавно бушевала третья волна коронавируса, уже вышли из “красной” зоны. Он высказал надежду, что вскоре и другие регионы в связи с улучшением ситуации также выйдут из красной зоны.

— Мы не победили еще Covid-19… Но адаптивный карантин работает, — заявил министр.

Иллюстрацией этому служит факт, что на прошлой неделе госпитализаций было уже на две тысячи меньше, чем до прошлых выходных.

Наряду с этим в Украине понемногу ускорился темп вакцинации.