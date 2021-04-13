В Соединенных Штатах Америки рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson&Johnson.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Вакцинацию препаратом приостановили из-за того, что у шести человек после прививки развилось редкое заболевание, связанное с тромбами.

— Сегодня FDA и CDC сделали заявление относительно вакцины Johnson&Johnson против Covid-19. Мы рекомендуем сделать паузу в использовании этой вакцины из соображений осторожности, — отметили в пресс-службе.

Сейчас данные о побочных эффектах у шести вакцинированных в США изучают. Центр по контролю и профилактике заболеваний 14 апреля созовет заседание Консультативного комитета по вопросам иммунизации (ACIP) для дальнейшего рассмотрения этих случаев и оценки их потенциального значения.

Также они добавили, что сейчас эти нежелательные явления считаются чрезвычайно редкими. По данным Управления, в США прививки препаратом Johnson&Johnson получили 6,8 млн человек.

Всего зафиксировали шесть случаев редкой и тяжелой формы тромбоза среди женщин в возрасте от 18 до 48 лет. Симптомы возникали в течение 6-13 дней после прививки.

В ЕС этот препарат производит бельгийский филиал Johnson&Johnson. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) тоже начало проверку вещества из-за случаев тромбоза у вакцинированных людей.

13 апреля также стало известно, что компания Johnson & Johnson откладывает применение своей вакцины Janssen на территории Европы.

— Нам известно о чрезвычайно редком заболевании, которое возникает у людей, получивших нашу вакцину от коронавируса. Мы изучаем эти случаи с европейскими органами здравоохранения. Мы приняли решение отложить распространение вакцины в Европе, — заявили компании.

Кроме того, в США уже закрыли два центра вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо из-за того, что несколько граждан почувствовали неблагоприятные последствия после прививки против коронавируса препаратом Johnson&Johnson. Среди побочных реакций на вакцину были тошнота и головокружение.

Источник: Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов