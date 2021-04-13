В Украине вакцинация препаратом от коронавируса производства китайской компании Sinovac (CoronoVac) начнется 13 апреля.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 13 апреля.

— Минздрав закончил все процессы проверки и лабконтроля вакцины и сегодня начинаем процесс вакцинации этой вакциной, — отметил он.

По его словам, 215 тыс. доз, которые поставили в Украину, будут использовать для вакцинации маломобильных групп населения, соцработников, педагогов, которые будут участвовать в проведении ВНО, олимпийцев, паралимпийцев, которые готовятся к олимпиаде в Токио, работников Нацполиции, ВСУ, работников критической инфраструктуры.

Степанов добавил, что в течение недели Украина ожидает поставки 117 млн ​​доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Этими дозами планируют вакцинировать граждан, находящихся в интернатах, домах престарелых, а также работников этих учреждений.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 13 апреля в Украине от коронавируса вакцинировались 388 401 человек. По словам Степанова, в этом году Минздрав планирует привить не менее 50% граждан для формирования коллективного иммунитета.

Он заверил, что украинская медицинская система полностью готова к проведению масштабной вакцинации, и единственная проблема заключается в импорте препаратов в Украину.

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