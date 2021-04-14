В Украине кампания вакцинации стартовала 24 декабря. Недавно в страну прибыла первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac — прививка препаратом началось 13 апреля.

Первоначально будут вакцинировать маломобильные группы населения, а также людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает.

Кто также может получить прививки

работники образования, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году;

олимпийцы и параолимпийцы, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;

сотрудники патрульной полиции.

В Минздраве отмечают, что за каждым привитым сразу зарезервируют вторую дозу вакцины CoronaVac из этой партии — то есть все, кто сейчас вакцинируются препаратом гарантированно получат вторую дозу для полной иммунизации от коронавируса.

Срок годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца. Вакцина поступила в Украину в однодозовых флаконах. Для полной иммунизации от Covid-19 нужно две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Перевозить и хранить препарат можно при температуре 2-8°C, защищая от попадания солнечного света.

Состав вакцины CoronaVac

Министерство здравоохранения Украины обнародовало состав вакцин против коронавируса, которыми прививают население. В Минздраве отметили, что нужно знать состав препаратов, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки.

В частности вакцина CoronaVac содержит несколько компонентов в своем составе. Читайте состав вакцины против коронавируса CoronaVac на сайте Факты ICTV.