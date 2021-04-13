По состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 11 680 новых случаев коронавируса. Из них в больницы госпитализировали 2 334 пациентов. Всего за период пандемии заболели уже 1 872 785 человек.

Коронавирус 13 апреля — статистика Минздрава

выздоровели 1 430 234 пациентов, за сутки — 14 019;

умерли 37 758 человек, за сутки — 457;

проведено тестирований 8 716 400, за сутки — 83 975.

Количество случаев Covid-19 в регионах

Больше всего заражений за сутки зарегистрировано в Киеве (1 503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.

г. Киев — 1 503;

Винницкая область — +342;

Волынская область — +329;

Днепропетровская область — +706;

Донецкая область — +548;

Житомирская область — +188;

Закарпатская область — +151;

Запорожская область — +577;

Ивано-Франковская область — +63;

Киевская область — +818 ;

; Кировоградская область — +84;

Луганская область — +252;

Львовская область — +838 ;

; Николаевская область — +355;

Одесская область — +795 ;

; Полтавская область — +794;

Ровенская область — +422;

Сумская область — +179;

Тернопольская область — +365;

Харьковская область — +904;

Херсонская область — +88;

Хмельницкая область — +382;

Черкасская область — +673;

Черновицкая область — +235;

Черниговская область — +89.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 13 апреля 388 401 человек получил прививку от коронавируса.

За последние сутки вакцинировались 10 135 людей. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.