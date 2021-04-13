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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

За сутки 11 680 украинцев заболели коронавирусом, более 14 тыс. выздоровели

По состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 11 680 новых случаев коронавируса. Из них в больницы госпитализировали 2 334 пациентов. Всего за период пандемии заболели уже 1 872 785 человек.

коронавірус

Коронавирус 13 апреля — статистика Минздрава

  • выздоровели 1 430 234 пациентов, за сутки — 14 019;
  • умерли 37 758 человек, за сутки — 457;
  • проведено тестирований 8 716 400, за сутки — 83 975.
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Количество случаев Covid-19 в регионах

Больше всего заражений за сутки зарегистрировано в Киеве (1 503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.

  • г. Киев — 1 503;
  • Винницкая область — +342;
  • Волынская область — +329;
  • Днепропетровская область — +706;
  • Донецкая область — +548;
  • Житомирская область — +188;
  • Закарпатская область — +151;
  • Запорожская область — +577;
  • Ивано-Франковская область — +63;
  • Киевская область — +818;
  • Кировоградская область — +84;
  • Луганская область — +252;
  • Львовская область — +838;
  • Николаевская область — +355;
  • Одесская область — +795;
  • Полтавская область — +794;
  • Ровенская область — +422;
  • Сумская область — +179;
  • Тернопольская область — +365;
  • Харьковская область — +904;
  • Херсонская область — +88;
  • Хмельницкая область — +382;
  • Черкасская область — +673;
  • Черновицкая область — +235;
  • Черниговская область — +89.

коронавірус в Україні 13 квітня

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 13 апреля 388 401 человек получил прививку от коронавируса.

За последние сутки вакцинировались 10 135 людей. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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