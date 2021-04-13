По состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 11 680 новых случаев коронавируса. Из них в больницы госпитализировали 2 334 пациентов. Всего за период пандемии заболели уже 1 872 785 человек.
Коронавирус 13 апреля — статистика Минздрава
- выздоровели 1 430 234 пациентов, за сутки — 14 019;
- умерли 37 758 человек, за сутки — 457;
- проведено тестирований 8 716 400, за сутки — 83 975.
Количество случаев Covid-19 в регионах
Больше всего заражений за сутки зарегистрировано в Киеве (1 503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.
- г. Киев — 1 503;
- Винницкая область — +342;
- Волынская область — +329;
- Днепропетровская область — +706;
- Донецкая область — +548;
- Житомирская область — +188;
- Закарпатская область — +151;
- Запорожская область — +577;
- Ивано-Франковская область — +63;
- Киевская область — +818;
- Кировоградская область — +84;
- Луганская область — +252;
- Львовская область — +838;
- Николаевская область — +355;
- Одесская область — +795;
- Полтавская область — +794;
- Ровенская область — +422;
- Сумская область — +179;
- Тернопольская область — +365;
- Харьковская область — +904;
- Херсонская область — +88;
- Хмельницкая область — +382;
- Черкасская область — +673;
- Черновицкая область — +235;
- Черниговская область — +89.
Вакцинация в Украине
Кампания по вакцинации населения в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 13 апреля 388 401 человек получил прививку от коронавируса.
За последние сутки вакцинировались 10 135 людей. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.