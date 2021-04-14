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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Арахамия объяснил, когда вакцины от Covid-19 появятся в свободной продаже

Вакцины от коронавируса в свободной продаже появятся в Украине не раньше ноября 2021 года.

Арахамия объяснил, когда вакцины от Covid-19 появятся в свободной продаже

Об этом в интервью на телеканале Украина 24 сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

До этого купля-продажа Covid-вакцин будут осуществляться только в рамках государственных заказов.

По словам Давида Арахамия, все крупнейшие производители препаратов против коронавируса загружены на год вперед.

— Pfizer официально заявил: если вы услышите о каких-то коммерческих поставках до ноября этого года, то это фейк. Все заказы до ноября — это государственные заказы, — заявил он.

Глава фракции Слуга народа предупредил, что мошенники и спекулянты пытаются использовать эту ситуацию в своих целях.

— Недавно приезжали бизнесмены, просили: дайте нам разрешение на британскую AstraZeneca, которую мы завезем и продавать людям, готовым заплатить. Пожалуйста, привозите, за 48 часов получите документы. Они говорят “спасибо”, едут и потом признаются, что это была афера, нет никакой AstraZeneca.

Кому нельзя вакцинироваться

14 марта Центр общественного здоровья Минздрава объяснил, кому нельзя делать прививки против коронавируса, а также подробно разъяснили все противопоказания к Covid-вакцинации.

Эксперты напомнили, что вакцину от коронавируса обязательно нужно вводить в организм под наблюдением врача.

В случае аллергической реакции специалист сможет оперативно оказать необходимую помощь.

Источник: Україна 24

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