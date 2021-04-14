По данным ВОЗ, сегодня 422 миллиона человек во всем мире страдают от диабета. В Украине каждому десятому ставят этот диагноз. В последнее время диабет ІІ типа чаще регистрируют у детей и подростков.

Учитывая важность профилактики и диагностики сахарного диабета, Верховная Рада Украины приняла постановление о необходимости внедрения международных протоколов оказания медпомощи детям, больным сахарным диабетом, а также обеспечения больных детей приборами контроля сахара и расходными материалами за счет государственного бюджета.

Это событие Факты ICTV обсудили с врачом-эндокринологом Екатериной Вакалюк.

Парламент считает, что необходим обязательный скрининг сахарного диабета при ежегодных медосмотрах детей, для чего необходимо обеспечить медицинские учреждения специальными техническими средствами забора крови и измерения уровня сахара в крови.

— Должна сказать, что в последние годы обеспечение детей, больных сахарным диабетом, находится на должном уровне и без перебоев, — сказала Екатерина Вакалюк. – Инсулины закупаются отличного качества, очищенные. Я не знаю случаев, когда приходилось бы делать замену препарата из-за дефицита назначенного ранее. Читайте Икра, мясо, крупы и зеленые овощи: что полезно есть во время карантина

Конечно, подчеркнула врач, средства для постоянного контроля уровня сахара в крови должны быть не только во всех семьях, где есть больные дети, но и в тех, где сахарный диабет диагностирован у ближайших родственников. Важно не пропустить роста уровня сахара, а следовательно, развития диабета. Поэтому обеспечение ими больных детей за счет государства — это прекрасно.

Что касается ежегодных профилактических медосмотров, то детей обязательно принимает эндокринолог. Если в семье есть больные диабетом, обязательно проверяют и ребенка. И ответственные родители относятся к такому приему не формально, а серьезно.

— Ведь в последнее время на прием приходит все больше детей с ожирением, это впоследствии может повлечь развитие диабета ІІ типа, — говорит эндокринолог.

Наряду с постановлением ВР Украины, правительство, как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook, утвердило новые нормы питания в учебных заведениях. Теперь в школьных столовых не будет сосисок, других колбасных изделий, будет существенно ограничено количество сахара и соли. Также будут учтены интересы детей с особыми диетическими потребностями. Родителям необходимо будет принести соответствующую справку.

— Это замечательная новость, — обрадовалась Екатерина Вакалюк. — Дети не должны есть чипсы, колбасу и другие промышленно переработанные продукты.

В рационе детей должно быть больше свежих фруктов, овощей и белковых продуктов (мясо и рыба). Наряду с увеличением двигательной активности это будет хорошей профилактикой сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Контроль за весом и питанием должен стать обязательным для людей, склонных к ожирению.