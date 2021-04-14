Я привился, объявил доктор Евгений Комаровский на своем YouТube-канале.

Врач рассказал, что прививку он сделал той вакциной, которая была предложена — CoviShield (AstraZeneca). Он поделился с подписчиками своими ощущениями после вакцинации.

— Легкая боль в руке после укола, а все остальное в норме, — сказал Комаровский.

Затем он пошутил по поводу нелепых обвинений в его адрес от ботов и призвал народ не бояться прививки от Covid-19.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 апреля 403553 украинцы получили вакцину от коронавируса.

За последние сутки вакцинировались 15152 человека. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Евгений Комаровский