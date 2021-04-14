PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

Доктор Комаровский сделал прививку вакциной CoviShield

Я привился, объявил доктор Евгений Комаровский на своем YouТube-канале.

вакцинація від коронавірусу

Врач рассказал, что прививку он сделал той вакциной, которая была предложена — CoviShield (AstraZeneca). Он поделился с подписчиками своими ощущениями после вакцинации.

— Легкая боль в руке после укола, а все остальное в норме, — сказал Комаровский.

Читайте
Все, кто сейчас вакцинируются CoronaVac, гарантированно получат вторую дозу - МОЗ

Затем он пошутил по поводу нелепых обвинений в его адрес от ботов и призвал народ не бояться прививки от Covid-19.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 апреля 403553 украинцы получили вакцину от коронавируса.

За последние сутки вакцинировались 15152 человека. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Евгений Комаровский

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка