Европейское агентство лекарственных средств приступило к новым исследованиям вакцины против Covid-19 от фармацевтической компании AstraZeneca.

Во время исследований ЕМА проанализирует необходимость введения второй дозы вакцины тем людям, которые уже получили первую прививку.

Оценка комитета ЕМА позволит странам-членам Евросоюза рассмотреть риски, связанные с вакцинацией AstraZeneca. Также агентство планирует изучить преимущества препарата на фоне побочных эффектов.

В то же время в ЕМА подчеркнули, что преимущества иммунизации AstraZeneca значительно превышают возможные риски, связанные с вакцинацией этим препаратом.

Вакцина от Covid-19

В ЕМА утверждают, что связь между использованием вакцины AstraZeneca и образованием у людей тромбов возможна. Однако регулятор продолжает рекомендовать препарат для вакцинации людей.

По его мнению, преимуществ от использования этой вакцины против коронавируса больше, чем рисков. Хоть побочные эффекты после иммунизации этим препаратом фиксируют, однако такие случаи встречаются редко.

Источник: ЕМА